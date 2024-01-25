Вестник Кавказа
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Елена Демидова покидает пост мэра Евпатории

Елена Демидова покидает пост мэра Евпатории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Елена Демидова, которая успешно руководит крымской Евпаторией уже больше года, написала заявление на увольнение – она приняла решение покинуть свой пост по семейным обстоятельствам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пост мэра крымской Евпатории покидает Елена Демидова, которая полюбилась жителям курортного города своей отзывчивостью на их трудности и проблемы и рассудительностью, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам"

- Сергей Аксенов

Политик приняла решение уйти в отставку по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами – она уже написала заявление об увольнении, отметил глава Крыма.

Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года, замужем и воспитывает троих детей. У нее три высших образования - в области культурологии, управления учебным заведением и экономики.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", депутаты городского совета Евпатории утвердили ее кандидатуру большинством голосов в декабре 2022 года, до этого Елена Демидова работала директором евпаторийской школы №17.

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