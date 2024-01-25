Елена Демидова покидает пост мэра Евпатории

Пост мэра крымской Евпатории покидает Елена Демидова, которая полюбилась жителям курортного города своей отзывчивостью на их трудности и проблемы и рассудительностью, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам"
- Сергей Аксенов
Политик приняла решение уйти в отставку по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами – она уже написала заявление об увольнении, отметил глава Крыма.
Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года, замужем и воспитывает троих детей. У нее три высших образования - в области культурологии, управления учебным заведением и экономики.
Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", депутаты городского совета Евпатории утвердили ее кандидатуру большинством голосов в декабре 2022 года, до этого Елена Демидова работала директором евпаторийской школы №17.