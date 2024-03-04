Эльбрус бьет рекорды по турпотоку в марте

Горнолыжный курорт "Эльбрус" отмечает повышенный спрос на отдых в начале марта. За первую неделю курорт посетили на 25% больше туристов, чем за такой же период прошлого года.

Длинные выходные марта принесли горнолыжному курорту "Эльбрус" повышенный туристический спрос. На склонах Эльбруса за первую неделю марта отдохнули на 25% больше путешественников, чем в прошлом году за такое же время. Информацию об этом распространила пресс-служба "Кавказ.РФ".

"По итогам прошедшей недели, на которую выпали длинные выходные дни, наибольший рост турпотока зафиксирован на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии. Курорт принял на четверть гостей больше (25%), чем за аналогичный период прошлого года"

– пресс-служба "Кавказ.РФ"

Отмечается, что поток туристов также увеличился в Чечне на курорте "Ведучи". На прошлой неделе здесь побывали на 9% гостей больше. "Архаз" в Карачаево-Черкесии увеличил турпоток на 13%.

Заместитель главы "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев рассказал, что курорты в горах с каждым годом становятся популярнее и власти принимают меры для комфорта путешественников.

"Например, чтобы гости больше времени проводили на склонах Эльбруса, в феврале запустили услугу фаст-трек. Среди ее преимуществ не только приоритетный, но и ранний подъем по канатке — первые гости могут начинать пользоваться с 07:45"

– Рустам Тапаев