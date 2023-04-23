Экстремисты сеяли смуту в Санкт-Петербурге и Дагестане

Представители российских силовых структур задержали троих членов экстремистской организации, которые пытались посеять ненависть к России в Дагестане и Санкт-Петербурге – они задержаны, всех их ждет суд.

Российские силовики задержали членов экстремистской организации, работавших в Санкт-Петербурге и Дагестане, сообщает пресс-служба Главка МВД по СКФО.

"При силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны трое жителей Дагестана, причастных к организации и участию в экстремистской организации… фигуранты осуществляли антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандируя среди населения Северного Кавказа идеологию данной организации, склоняли жителей к участию в деятельности указанной организации, действуя на их религиозные чувства, а также осуществляли вербовку в экстремистскую ячейку"

- МВД по СКФО

В 2018-2023 годах задержанные организовали в Дагестане ячейку запрещенного в России международного экстремистского объединения, а затем распространили ее деятельность на Северную столицу. Задерживали их одновременно в Дагестане и Санкт-Петербурге, у членов организации при обысках нашли множество запрещенной религиозной литературы, передает "Интерфакс".

Все они задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "экстремизм".