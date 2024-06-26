Членов "шариатского патруля" в Тырныаузе признали экстремистами

Участники "шариатского патруля", избивавшие горожан в кабардино-балкарском Тырныаузе, ответят за свои действия в суде – следствие признало их экстремистами, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Кабардино-балкарские следователи признали десятерых участников "шариатского патруля", терроризировавшего жителей города Тырныауз и организованного жителем города, экстремистами, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Следствие выяснило, что участники так называемого "шариатского патруля" в городе и его окрестностях выбирали себе жертв из тех людей, чье поведение им не нравилось, после чего подвергали их психологическому давлению и избивали, используя даже палки. От их действий пострадали 14 человек, передает "АиФ-Ставрополье".

В отношении организатора экстремистской группы возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, девять его сообщников ответят в суде за участие в незаконной организации, действовавшей до ноября 2023 года, добавили в МВД региона.