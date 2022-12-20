Вестник Кавказа

Экс-главу МЧС признали виновным в коррупции в Армении

Экс-главу МЧС признали виновным в коррупции в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший министр по ЧС Армении Андраник Пилоян, арестованный примерно 2,5 года назад, дождался решения суда. Его признали виновным сразу по нескольким статьям коррупционной направленности.

Андраник Пилоян, с осени 2020-го по март 2022 года возглавлявший МЧС Армении, признан виновным в коррупционных преступлениях, в которых его подозревали. Соответствующее решение принял Антикоррупционный суд, а точнее судья Тигран Давтян.

Согласно вердикту, Пилоян на служебном посту занимался злоупотреблением своими полномочиями. Министр также брал крупные взятки. Еще одно подтвержденное судом обвинение – в мошенничестве, передает Sputnik Армения.

Через полторы недели, 20 сентября, суд проведет еще одно заседание, на котором рассмотрит вопрос о мере пресечения для экс-министра.

Отметим, что арест Пилояна произошел тогда, когда он был министром, и стал первым в истории Армении арестом действующего главы министерства. Это случилось 31 марта 2022 года. А уже в октябре того же года экс-министра выпустили из СИЗО после внесения залога на сумму $36,5 тыс.

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