Коррупционный скандал в Армении: высокопоставленный чиновник взят под арест

Суд избрал меру пресечения для руководителя одного из департаментов Минэкономики Армении, который проходит обвиняемым по резонансному делу о коррупционном преступлении.

Расследование дела о коррупции в министерстве экономики продолжается в Армении.

Выбрана мера пресечения для еще одного фигуранта. Директор департамента реализации сельхозпрограмм Тарон Мартиросян будет ждать суда под арестом.

По словам его адвоката, чиновник не признал вину. От Мартиросяна получены подробные показания.

Что касается содержания под стражей, то защитники планируют обжаловать эту меру пресечения: они полагают, что для нее нет никаких оснований.

Отметим, что проходящая по этому же делу бывшая замминистра Ани Испирян была отправлена судом под домашний арест. А вот жене брата спикера армянского парламента Алена Симоняна – Ани Геворкян – повезло меньше: СМИ сообщили, что она была арестована на два месяца.