Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест по делу о мошенничестве

Бывший руководитель администрации Сергокалинского района Омаров проведет под арестом еще два месяца. Его подозревают в мошенничестве и отмывании средств.

Суд в Махачкале продлил на 2 месяца арест освобожденному от должности главы Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову в рамках уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. Ранее чиновнику продлевали срок нахождения под стражей до 5 декабря, передали в пресс-службе суда.

Как полагает следствие, чиновник фиктивно оформил на работу в местное издание двух человек, что позволило ему незаконно обогатиться на почти 700 тыс рублей.

Также экс-глава районной администрации незаконно присвоил через подставную фигуру земельный участок в селении Сергокала. Территория вместе с нежилым строением оценивается почти в 2,5 млн рублей.

Судебное разбирательство также ведется в отношении семьи Омарова. Его супругу подозревают в растрате и подлоге, а сын стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.