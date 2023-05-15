Экс-глава Минэкономразвития Ставрополья возглавил курорт "Архыз"

Опубликовано: 18:05, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У карачаево-черкесского горного курорта "Архыз" новый руководитель – на пост его генерального директора назначен бывший министр экономического развития Ставропольского края Андрей Бурзак.

Совет директоров АО "Управляющая компания Архыз" назначил генеральным директором курорта Андрея Бурзака, ранее занимавшего пост министра экономразвития Ставрополья, сообщил в своем Telegram-канале институт развития "Кавказ.РФ".

"Это ответственный фронт работ, особенно на старте летнего сезона и с учетом взятых на себя инвесторами обязательств", - написал гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, добавив: институт развития остается партнером и куратором "Архыза" со стороны государства, передает "АиФ-Ставрополье".

Андрей Бурзак не только возглавлял министерство экономического развития Ставропольского края, но и занимал должность председателя правительства региона.