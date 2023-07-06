Экс-глава Феодосии получил тюремный срок за коррупцию

Суд в Феодосии вынес приговор по делу бывшего градоначальника Лебедева, который незаконно продавал земельные участки, принадлежащие городу.

Суд в Крыму признал экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева виновным в махинациях с муниципальными участками земли и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Также 4 года тюрьмы получила подельница бывшего чиновника, поведали в региональном управлении СК.

Сообщается, что избранный в 2021 году главой Феодосии Лебедев был арестован в 2023 году.

Согласно материалам уголовного дела, глава администрации крымского курорта организовал передачу муниципальных земельных участков в частные руки. Некоторые участки были реализованы по сниженной цене, другие были переданы в собственность безвозмездно. Ущерб составил более 70 млн рублей, передает ТАСС.