Экотропа в Северной Осетии открылась после благоустройства

Экотропа в Цейском ущелье полностью готова к работе, рассказал глава Северо-Осетинского заповедника Эврик Марзаев. Это тропа пользуется популярность у путешественников еще с XIX века.
«Ее протяженность - 3 700 м. Это старинный маршрут, по нему к леднику пробирались туристы еще в XIX веке, поэтому тропу можно смело назвать визиткой региона. Время в пути туда и обратно составляет пять-шесть часов»
- Эврик Марзаев
Экотропа идет вдоль реки Цейдон. По пути можно насладиться видами на удивительные горы и огромные валуны, образованные Цейским ледником. Рядом с ним установлены предупреждающие таблички с информацией. Также тропа имеет особую маркировку, добавил Эврик Марзаев в разговоре с ТАСС.
Ее благоустройство стало возможно благодаря нацпроекту «Экология».