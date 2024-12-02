Вестник Кавказа

Экотропа в Северной Осетии открылась после благоустройства

Экотропа в Северной Осетии открылась после благоустройства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии завершили благоустройство экотропы в Цейском ущелье. Ее длина – 3,7 км.

Экотропа в Цейском ущелье полностью готова к работе, рассказал глава Северо-Осетинского заповедника Эврик Марзаев. Это тропа пользуется популярность у путешественников еще с XIX века.

«Ее протяженность - 3 700 м. Это старинный маршрут, по нему к леднику пробирались туристы еще в XIX веке, поэтому тропу можно смело назвать визиткой региона. Время в пути туда и обратно составляет пять-шесть часов»

- Эврик Марзаев

Экотропа идет вдоль реки Цейдон. По пути можно насладиться видами на удивительные горы и огромные валуны, образованные Цейским ледником. Рядом с ним установлены предупреждающие таблички с информацией. Также тропа имеет особую маркировку, добавил Эврик Марзаев в разговоре с ТАСС.

Ее благоустройство стало возможно благодаря нацпроекту «Экология».

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