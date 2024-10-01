Вестник Кавказа

Экономика Нахчывана выросла на 3%

Экономика Нахчывана выросла на 3%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВВП Нахчывана показал рост почти на 3% за январь-май этого года.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зафиксирован экономический рост на 3,2%. ВВП региона Азербайджана показал рост за первые пять месяцев этого года, передали в Госкомстате НАР. 

В денежном выражении экономика Нахчывана выросла почти на 600 млн манатов. 

Также почти на 3% фиксируется рост ВВП на душу населения. 

Согласно экономическим прогнозам, экономика НАР в этом году должна вырасти на 3,9%, номинальный объем ВВП республики составит около 1,5 млрд манатов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.