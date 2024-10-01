Экономика Нахчывана выросла на 3%

ВВП Нахчывана показал рост почти на 3% за январь-май этого года.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зафиксирован экономический рост на 3,2%. ВВП региона Азербайджана показал рост за первые пять месяцев этого года, передали в Госкомстате НАР.

В денежном выражении экономика Нахчывана выросла почти на 600 млн манатов.

Также почти на 3% фиксируется рост ВВП на душу населения.

Согласно экономическим прогнозам, экономика НАР в этом году должна вырасти на 3,9%, номинальный объем ВВП республики составит около 1,5 млрд манатов.