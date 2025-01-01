Вестник Кавказа

Экономический совет Азербайджана провел заседание по бюджету-2026

Экономический совет Азербайджана провел заседание по бюджету-2026
© Фото: Кабинет министров Азербайджана
В Баку сегодня прошло заседание Экономического совета страны, участники которого обсудили доходы сводного бюджета на 2026 год и среднесрочный период и основные направления доходной политики государства.

В столице Азербайджана сегодня прошло заседание Экономического совета страны, темой которого стали структура доходов, формирующих государственный бюджет и доходы сводного бюджета на 2026 год, сообщили в Кабинете министров республики.

Заседание прошло под руководством председателя Экономического совета страны, премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Его участники заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева по бюджетным и налоговым вопросам, передает АЗЕРТАДЖ.

Члены Совета в ходе заседания обсудили доходы сводного бюджета на 2026 год и среднесрочный период, основные направления доходной политики и другие текущие вопросы повестки дня, говорится в сообщении Кабмина Азербайджана.

Участники заседания выработали мнения и предложения, которые были доведены до руководителей профильных структур.

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