Экономический совет Азербайджана провел заседание по бюджету-2026

В Баку сегодня прошло заседание Экономического совета страны, участники которого обсудили доходы сводного бюджета на 2026 год и среднесрочный период и основные направления доходной политики государства.

В столице Азербайджана сегодня прошло заседание Экономического совета страны, темой которого стали структура доходов, формирующих государственный бюджет и доходы сводного бюджета на 2026 год, сообщили в Кабинете министров республики.

Заседание прошло под руководством председателя Экономического совета страны, премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Его участники заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева по бюджетным и налоговым вопросам, передает АЗЕРТАДЖ.

Члены Совета в ходе заседания обсудили доходы сводного бюджета на 2026 год и среднесрочный период, основные направления доходной политики и другие текущие вопросы повестки дня, говорится в сообщении Кабмина Азербайджана.

Участники заседания выработали мнения и предложения, которые были доведены до руководителей профильных структур.