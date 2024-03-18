Экологи Азербайджана и Турции требуют закрыть Армянскую АЭС

Представители неправительственных организаций Азербайджана и Турции вновь потребовали закрыть Армянскую АЭС в Мецаморе, поскольку ее работа наносит серьезный ущерб экологии.

Член Коалиции НПО Enviromental Protection First Амин Мамедов в ходе брифинга НПО по Армянской (Мецаморской) АЭС заявил, что организация добивается скорейшего закрытия атомной электростанции.

"Основным автором данной инициативы является общественное объединение Doğa ve Çevre, действующее в Турции. На недавнем мероприятии в Игдыре, посвященном вредной деятельности АЭС, турецкие экологи приняли специальное заявление. Считаю, что необходимо предпринять практические шаги для прекращения работы этой станции"

- Амин Мамедов

Помимо АЭС, экологии региона серьезно угрожают реки, впадающие в Араз – он несут в себе сточные воды с территории Армении, заявил член Коалиции Сабит Багиров, сообщает Trend.

"Вся территория Азербайджана находится под угрозой из-за этих экологических рисков. СМИ должны поднимать эту проблему и привлекать внимание международных организаций"

- Сабит Багиров

Обеспокоенность ситуацией высказывают и соседи – так, иранские экологи в феврале текущего 2025 года отметили высокий уровень загрязнения Араза, а сразу 33 турецких организации потребовали кардинального решения вопроса.

Все это свидетельствует о том, что экологические проблемы, вызванные деятельностью Армении, беспокоят всех соседей – в Армении насчитывается более 900 горнодобывающих предприятий, 24 из них работают с драгоценными металлами, а остальные - с довольно инертными материалами, такими как щебень, но тоже вносящими свою лепту в загрязнение окружающей среды, - добавил эколог.

Напомним, турецкий парламент еще в 2023 году обратился в МАГАТЭ с требованием о закрытии Армянской АЭС из-за ее состояния - в приграничном городе Ыгдыр были обнаружены доказательства повышенной радиационной опасности, и парламент страны получил соответствующее обращение от граждан, заявили в законодательном органе.

Нынешнее состояние безопасности атомной станции не соответствует современным нормам, им обеспокоен и Евросоюз, так как атомная станция расположена в опасной сейсмологической зоне.