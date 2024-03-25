Вестник Кавказа

Дзюдоист из Азербайджана завоевал серебро «Большого шлема» в Анталье

Дзюдоист из Азербайджана завоевал серебро «Большого шлема» в Анталье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На вторую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист из АР Рашид Мамедалиев. На первенстве республику представляют девять дзюдоистов.

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев продемонстрировал великолепную спортивную форму, завоевав серебряную медаль на престижном турнире "Большого шлема" в турецкой Анталье. Для спортсмена это было значимым достижением, подтверждающим его высокий профессионализм и талант в мире дзюдо.

Путь к успеху

Рашид Мамедалиев продемонстрировал выдающиеся навыки и стремление к победе на протяжении всего турнира. Его упорство, техника и тактика позволили ему одерживать победы в поединках с сильными соперниками. Благодаря своей преданности тренировкам и желанию стать лучшим, он смог дойти до финала и побороться за золото.

Несмотря на то, что в финале турнира он уступил сопернику из Молдавии Адилу Османову, Рашид Мамедалиев продемонстрировал высочайший уровень мастерства и самоотверженно боролся за победу.

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