Азербайджанские дзюдоисты стали сильнейшими на турнире в Бремене

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо во второй раз стала триумфатором на международном турнире, проходившем в немецком Бремене – в копилке команды оказались четыре золотые и три бронзовые награды.

В копилке молодежной сборной Азербайджана по дзюдо, выступавшей на международном турнире Masters в немецком Бремене, оказалось рекордное количество золотых медалей – азербайджанская сборная во второй раз стала лидером в командном зачете, сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Азербайджанские спортсмены завоевали четыре золотые и три бронзовые медали, став лидерами в медальном зачете: они опередили в своем умении команды Японии, Узбекистана и Германии передает АЗЕРТАДЖ.

Медали высшей пробы азербайджанской сборной принесли Мухаммед Мусаев (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Аслан Коцоев (90 кг) и Кянан Насибов (100 кг) – они справились со всеми своими соперниками, заняв высшую ступень пьедестала почета.

Бронзовые награды получили Бабарагим Мирзоев (60 кг), Ислам Рагимов (66 кг) и Тунджай Шамиль (90 кг).

Отличную подготовку азербайджанские дзюдоисты показали и в минувшем году, но тогда наград было меньше - две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.