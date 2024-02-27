Азербайджанские борцы везут из Антальи 10 медалей

В турецкой Анталье сегодня завершился трехдневный турнир "Чемпионы", на котором с триумфом выступили азербайджанские борцы – их наградами стали 10 медалей, 4 из которых – золотые. В командном зачете азербайджанская сборная стала третьей.

Три дня, с 16 по 18 марта, в турецкой Анталье проходил турнир по борьбе "Чемпионы", на котором мощно выступила сборная Азербайджана.

Медали соревнований, которые везут домой азербайджанские спортсмены, говорят сами за себя – 10 наград, 2 из которых – высшей пробы, и 2 – серебро, и третье место в общекомандном зачете – таков общий итог соревнований, передает Trend. со ссылкой на İdman.biz.

На соревнованиях в возрастной группе U-20 Азербайджан представляли борцы вольного стиля и женщины.

Из мужчин на пьедестал победителей поднимались Муса Вердиев (65 кг) иСадиг Мустафазаде (86 кг), которые завоевали серебряные медали, еще четверо борцов - Руслан Абдуллаев (61 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Анар Джафарли (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) получили бронзовые награды.

Женская сборная Азербайджана завоевала 4 медали, причем две из них – высшей пробы: их в копилку команды принесли выступления Асмар Джанкуртаран (53 кг) и Рузанны Мамедовой. Успех девушек закрепили Эльвина Керимзаде (55 кг) и Наргиз Самедова (55 кг), которые завоевали бронзовые медали.

В общекомандном зачете азербайджанские спортсмены стали третьими.