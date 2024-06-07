Джо Байден не помилует своего сына Хантера

Сыну американского лидера не удастся уйти от наказания по делу о покупке и хранении оружия. Джо Байден исключил помилование или смягчение приговора в отношении Хантера.

Президент Соединенных Штатов не собирается даровать помилование своему 54-летнему сыну Хантеру. Об этом сам Джо Байден заявил на полях саммита G7, проходящего в окрестностях итальянского города Бари.

По словам главы Белого дома, он не будет добиваться смягчения приговора.

"Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его"

– Джо Байден

Что произошло?

На этой неделе Байден-младший был признан присяжными виновным в преступлениях, которые связаны с покупкой и хранением оружия. Его могут приговорить к 25-летнему тюремному заключению. Приговор Хантеру будет оглашен в ближайшие три месяца.