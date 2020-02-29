Джефф Монсон выйдет на ринг в Ингушетии

Боксерский поединок с участием Монсона и Газгиреева пройдет в Ингушетии. поединок запланирован на февраль.
Актер и спортсмен, боец смешанного стиля Джеффри Уильям Монсон проведет бой по правилам бокса с Лом-Али Газгирееввым. Поединок пройдет в Ингушетии. Бой запланирован на февраль.
«Готовлюсь к бою по боксу, который пройдет в Ингушетии 17 февраля. Бой подтвержден, подготовка в самом разгаре»
– Джефф Монсон
В марте «Снеговик» встретится с Олегом Тактаровым. Планируется, что бой с Тактаровым станет завершающим в карьере россиянина американского происхождения. Напомним, что МОнсон отказался от гражданства США и переехал в РФ.