Вестник Кавказа

Джефф Монсон выйдет на ринг в Ингушетии

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боксерский поединок с участием Монсона и Газгиреева пройдет в Ингушетии. поединок запланирован на февраль.

Актер и спортсмен, боец смешанного стиля Джеффри Уильям Монсон проведет бой по правилам бокса с Лом-Али Газгирееввым. Поединок пройдет в Ингушетии. Бой запланирован на февраль.

 «Готовлюсь к бою по боксу, который пройдет в Ингушетии 17 февраля. Бой подтвержден, подготовка в самом разгаре»

– Джефф Монсон

В марте «Снеговик» встретится с Олегом Тактаровым. Планируется, что бой с Тактаровым станет завершающим в карьере россиянина американского происхождения. Напомним, что МОнсон отказался от гражданства США и переехал в РФ.  

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