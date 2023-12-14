Двойное ДТП на западе Грузии унесло жизни нескольких человек 

В результате столкновения двух машин на западе Грузии погибли два человека. Причины аварии будут установлены в ходе экспертизы.
В грузинском городе Сенаки, расположенном в западной части страны, произошло двойное ДТП. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно предварительной информации, на дороге произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего они вылетели с проезжей части и сбили пешеходов.
В аварии погибли два пешехода. Виновник и причины случившегося пока не определены.
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