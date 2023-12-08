В Душети рухнула главная елка города

Сильный ветер повалил елку в грузинском городе Душети. В настоящее время ведутся работы по ее установке.
В Душети из-за сильного ветра рухнула главная новогодняя елка. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице городской мэрии в соцсетях.
По словам мэра города, дерево получило серьезные повреждения.
"К сожалению, из-за непогоды новогодняя елка, которая стоит в центре города, значительно пострадала. В эти минуты проходят соответствующие мероприятия"
– Мацацо Нариманидзе
Согласно предварительным данным, в результате инцидента не пострадал ни один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники службы благоустройства города, которые пытаются поставить елку на место.
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