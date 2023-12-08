В Душети рухнула главная елка города

Сильный ветер повалил елку в грузинском городе Душети. В настоящее время ведутся работы по ее установке.

В Душети из-за сильного ветра рухнула главная новогодняя елка. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице городской мэрии в соцсетях.

По словам мэра города, дерево получило серьезные повреждения.

"К сожалению, из-за непогоды новогодняя елка, которая стоит в центре города, значительно пострадала. В эти минуты проходят соответствующие мероприятия"

– Мацацо Нариманидзе

Согласно предварительным данным, в результате инцидента не пострадал ни один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники службы благоустройства города, которые пытаются поставить елку на место.