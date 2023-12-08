Грузию накроет штормовая погода

Уже завтра в Грузии испортится погода. Синоптики ожидают дождь со снегом и метелью, а также шторм на побережье Черного моря.

В Грузии в ближайшее время резко испортится погода. Об этом рассказали в Национальном агентстве окружающей среды.

Согласно прогнозируют, что 17 и 18 декабря в западной части страны будут идти дожди с сильным снегом и метелью, а на побережье черного моря – шторм в 4-5 баллов.

"На большей части территории страны ожидаются сильные западные ветры, в пригородах столицы со второй половины дня возможно усиление ветра до 28-30 м/с"

– агентство

Там предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны подъем уровня воды в водоемах, активизация оползнево-селевых процессов и сход лавин.

Снегопад может привести к ограничениям на движение транспортных средств на дорогах, расположенных в горных районах.