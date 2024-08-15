Двое российских альпинистов с переломами и обморожениями спасены в Пакистане

В Пакистане спасатели начали эвакуацию с высоты 6400 м двух пострадавших альпинистов. По их сообщениям, пропавший ранее Нилов, погиб. Обвал случился, когда пятеро альпинистов покоряли Гашербрум IV.

Восхождение в Пакистане, в рамках которого планировалось снять с горы Гашербрум IV тело погибшего год назад альпиниста, обернулось трагедией. Местные спасатели проводят эвакуацию травмированных альпинистов - из команды в пять человек один пропал без вести, двое пострадали.

Сообщается, что спустя трое суток пакистанские спасатели сумели добраться до пострадавших при обвале ледопада на высоте 6400 метров альпинистов Сергея и Михаила Миронова. Один из них чувствует себя удовлетворительно, другой получил несколько переломов, но способен передвигаться самостоятельно. Альпинистов спустили в базовый лагерь на высоте 6000 метров, в операции принял участие другой участник группы - Евгений Яблоков. На сегодня запланирован дальнейший спуск пострадавших россиян с горы, эвакуировать их будут вертолетом.

По данным Мироновых, пропавший при обвале Сергей Нилов погиб. В последний раз его видели при облете несколько дней назад, затем погода ухудшилась, был снегопад.

Напомним, пять опытных российских альпинистов совершали восхождение на Гашербрум IV, чтобы снять с горы тело Дмитрия Головченко - год назад Головченко и Нилов вдвоем покоряли вершину. Возвращение за телом товарища стоило Нилову жизни.