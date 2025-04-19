Двое дагестанцев занимались сбором средств для террористов

Двух жителей Дагестана задержали за сбор денег в Египте для террористов. Против них заведено уголовное дело по нескольким статьям.

Двое жителей Дагестана задержаны силовиками по обвинению в сборе денежных средств в Египте для террористов, сообщает пресс-служба республиканского ФСБ.

По данным следствия, пойманные примкнули к запрещенной в РФ международной террористической организации и исповедовали идеи создания всемирного халифата.

Отмечается, что с 2023 по 2024 год фигуранты находились на территории Египта, где работали на террористов. Они собирали деньги для покупки оружия и военной техники.

В мае прошлого года преступники вернулись в Россию. Они были задержаны и против них возбудили уголовное дело по нескольким статьям.