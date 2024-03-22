Вестник Кавказа

Движение по дороге к селу Фий в Дагестане восстановили после лавины

Последствия лавины
© Фото: Telegram-канал “Дагестанавтодор“
Транспортное сообщение с селом Фий, которое оказалось отрезано от внешнего мира после схода лавины, восстановлено. Работы по расчистке дороги от снега продолжаются.

В Дагестане частично завершились работы по расчистке дороги, ведущей к селу Фий в Ахтынском районе. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Там отметили, что это позволило восстановить транспортное сообщение с населенным пунктом, прерванное после схода лавины.

"Снежную массу расчистили, открыли дорогу для автомобилей. В настоящее время дорожники продолжают работы для полной расчистки дороги от лавины"

– пресс-служба управления

Ранее МЧС республики сообщило о сходе двух лавин в горных районах. Одна из них сошла в Цумадинском районе, а вторая – в Ахтынском.

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