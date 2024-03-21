Снегопад закрыл трассы на Красной Поляне

Плохие погодные условия помешали любителям экстрима на горнолыжных курортах Сочи. Из-за снегопада, сильного ветра и лавинной опасности здесь закрыли трассы для катания.
Совсем не весенняя погода на сочинских горнолыжных курортах закрыла трассы для лыжников и сноубордистов.
Отмечается, что из-за сильного ветра курорт "Красная Поляна" был вынужден закрыть порядка семи маршрутов.
"Роза Хутор" отменил катания на Южном склоне. Здесь катания осуществляются с точки 1,8 тыс метров.
Экстремалов просят соблюдать правила и не покидать оборудованные трассы в связи с сильным снегопадом.
Обильные осадки наблюдались в районе 1,3 тыс метров, затем они достигли долины реки Мзымта.
Ранее сообщалось, что на сочинском побережье в среду будет идти ливень с усилением ветра до 27 метров в секунду. В горных районах возможен сход снежных масс.