Вестник Кавказа

Снегопад закрыл трассы на Красной Поляне

Снегопад закрыл трассы на Красной Поляне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Плохие погодные условия помешали любителям экстрима на горнолыжных курортах Сочи. Из-за снегопада, сильного ветра и лавинной опасности здесь закрыли трассы для катания.

Совсем не весенняя погода на сочинских горнолыжных курортах закрыла трассы для лыжников и сноубордистов.

Отмечается, что из-за сильного ветра курорт "Красная Поляна" был вынужден закрыть порядка семи маршрутов.

"Роза Хутор" отменил катания на Южном склоне. Здесь катания осуществляются с точки 1,8 тыс метров.

Экстремалов просят соблюдать правила и не покидать оборудованные трассы в связи с сильным снегопадом.

Обильные осадки наблюдались в районе 1,3 тыс метров, затем они достигли долины реки Мзымта.

Ранее сообщалось, что на сочинском побережье в среду будет идти ливень с усилением ветра до 27 метров в секунду. В горных районах возможен сход снежных масс.

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