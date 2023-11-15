Две популярные пещеры Крыма закрыты для туристов из-за наводнения

Подземный паводок, вызванный сильными дождями, затопил любимые туристами Красную и Скельскую пещеры. Посещение их в ближайшие дни недоступно.

Крымские пещеры Красная (Кизил-Коба) и Скельская оказались залиты ливнями в результате Средиземноморского циклона, пронесшегося несколько дней назад по черноморскому побережью и Югу России, говорится на турпортале Крыма.

"Одни из самых посещаемых пещер Крыма - Красная и Скельская - закрыты для экскурсий"

– власти

Предполагается, что вода схлынет уже к субботе, и туристы смогут беспрепятственно насладиться подземными красотами.

Однако отметим, что уже завтра в Крыму снова начнет действовать штормовое предупреждение, на этот раз – из-за сильного ветра. Его скорость будет достигать 25 м/с.