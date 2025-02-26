Два участка горных дорог закрыли из-за снегопада и лавин в Дагестане

На фоне сложных метеоусловий в Дагестане пришлось временно ограничить движение на двух участках дорог. Сейчас там ведутся работы по расчистке от снега.

В Дагестане ввели на неопределенное время запрет на движение на двух участках горных дорог из-за снегопада и схода лавин. Об этом сказано в Telegram-канале "Дагестанавтодора".

"В Гумбетовском районе участок автодороги республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) с 46-го по 50-й км временно закрыт в связи со снежными заносами и сходом лавин. Также из-за снежных заносов временно закрыт участок автодороги республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" с 42 -го по 46-й км (Харибский перевал) в Казбековском районе"

– пресс-служба учреждения

В настоящее время на обоих участках ведутся работы по расчистке дорожного полотна от снега. Запустить движение транспортных средств по временной схеме планируется 3 марта с 17:00.

В "Дагестанавтодоре" также призвали автолюбителей быть очень осторожными, так как с началом потепления в высокогорных районах республики возможен сход лавин.