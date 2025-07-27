Два теракта предотвратили в Краснодарском крае

На Кубани пресекли два теракта. Местный житель по поручению куратора планировал поджечь административное здание. Ему предъявлено обвинение.

Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Краснодарском крае, задержаны двое молодых жителей, которые планировали поджоги по заданию украинских кураторов, пишет пресс-служба СКР.

По версии следствия, с февраля по май 2025 года парню поручили поджечь административное здание в станице Кавказской. За это преступное действие задержанному пообещали $700.

Отмечается, что фигурант привлек 17-летнего знакомого, однако на месте террористический акт пресекли сотрудники ФСБ.

Помимо этого, он по указанию того же куратора поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях, за что частично получил денежные средства.

В СКР заявили, что пойманным преступникам предъявлено обвинение. Против них возбуждено уголовное дело. Обвиняемые в ходе допроса признали вину.