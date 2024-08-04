Вестник Кавказа

Два россиянина выяснят отношения на турнире UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шарабутдин Магомедов проведет поединок против Армена Петросяна на турнире UFC 308. Спортивное мероприятие пройдет в октябре в Абу-Даби.

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет этой осенью свой четвертый поединок в UFC.

Как сообщает пресс-служба бойцовской организации, соперником уроженца Дагестана станет другой представитель России Армен Петросян.

Бойцы выйдут в клетку в рамках турнира UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

Стоит добавить, что на счету Магомедова три победы в трех боях. Петросян тоже одержал три победы, но уже в пяти поединках.

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