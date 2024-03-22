Два россиянина сразятся друг против друга в UFC

В UFC пройдет поединок с участием Сергея Павловича и Александра Волкова. Еще один россиянин разделит октагон с представителем Украины.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в социальных сетях сообщил о подготовке поединка с участием двух представителей России – Александра Волкова и Сергея Павловича.

По заявлениям главы UFC, россияне разделят клетку 22 июня в Саудовской Аравии. Их бой станет соглавным событием вечера.

Стоит добавить, что Павлович за свою карьеру одержал 18 побед, а Волков – 37.

В этот же день в октагон выйдет и другой представитель России Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Ему предстоит сразиться с украинцем Игорем Потерей.