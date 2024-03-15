Два десятка школ проверяют на предмет минирования в Кисловодске

Экстренные службы проверяют два десятка образовательных учреждений в Кисловодске на наличие взрывчатки. Ранее сообщалось об угрозе взрыва в школе №15.

В Кисловодске пришло второе за день сообщение о минировании образовательных учреждений. Об этом поведал глава города Евгений Моисеев.

Первое сообщение об угрозе взрыва поступило в обеденное время. Согласно информации, взрывчатка находится в школе №15.

Второе сообщение касается уже двух десятков школ.

"Информируют о минировании всех школ и учреждений дополнительного образования. Все службы экстренного реагирования выехали на место" – Евгений Моисеев

В пресс-службе муниципалитета пояснили, что в настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют на наличие взрывчатки 21 учреждение, включая православную гимназию, художественную и музыкальную школы, передает "Интерфакс".