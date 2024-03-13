Взрывчатые вещества ищут в школе в Кисловодске

Несколько часов назад в Кисловодске поступили анонимные сообщения о том, что в одной из городских школ заложена взрывчатка. Сейчас на месте работают кинологи.

В Кисловодске поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из местных школ. Об этом заявил глава курорта Евгений Моисеев.

По его словам, речь идет об образовательном учреждении №15.

"Сегодня днем около 13:30 в Кисловодске поступила информация о минировании здания средней общеобразовательной школы N15"

– мэр города

На место прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время в здании ищут взрывчатку кинологи с собаками.