Взрывчатые вещества ищут в школе в Кисловодске

Несколько часов назад в Кисловодске поступили анонимные сообщения о том, что в одной из городских школ заложена взрывчатка. Сейчас на месте работают кинологи.
В Кисловодске поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из местных школ. Об этом заявил глава курорта Евгений Моисеев.
По его словам, речь идет об образовательном учреждении №15.
"Сегодня днем около 13:30 в Кисловодске поступила информация о минировании здания средней общеобразовательной школы N15"
– мэр города
На место прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время в здании ищут взрывчатку кинологи с собаками.