Смерть на конной прогулке: приговор виновным вынесли в КБР

Трагедия на нелегальной конной прогулке обернулась реальными сроками для ее организаторов. Суд Эльбрусского района вынес им приговор – мужчин ожидает колония.

Жители Эльбрусского района приговорены к лишению свободы за ЧП на конной прогулке, в результате которого погибла девушка. О вынесенном приговоре сообщает прокуратура республики.

Дело расследовалось по статье 238 Уголовного кодекса. Мужчины обвинялись в предоставлении опасных услуг, из-за которых погиб человек.

Суд установил, что обвиняемые незаконно организовали на поляне Чегет в нацпарке "Приэльбрусье" конные прогулки. Летом прошлого года во время одной из них погибла девушка.

Один из подсудимых был приговорен к 1 году и 3 месяцам в колонии общего режима, второй – к 2 годам 2 месяцам в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла вечером 5 июля 2023 года. Одна из наездниц упала с лошади и получила смертельные травмы. Ее тело искали около часа.