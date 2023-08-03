Два автомобиля упали с моста на М4 "Дон"

Опубликовано: 20:10, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столкнулись и слетели с моста - опасное ДТП произошло сегодня на М4 в Подмосковье. Погибших нет, оба водителя госпитализированы.

Сегодня на трассе М4 "Дон" произошло столкновение двух автомобилей, после которого оба участника ДТП упали с моста.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 11:40 на 73 км трассы М4 «Дон» водитель автомобиля Renault Premium совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. От удара обе машины совершили наезд на металлический отбойный брус и упали с моста"

– прокуратура Подмосковья

Авария случилась на территории Московской области, расследование по факту инцидента находится под контролем Ступинской городской прокуратуры.

В больницу доставлены оба водителя. Кроме того, ДТП стало причиной еще одного ЧП: при падении от одного из автомобилей отлетела запчасть и угодила в лобовое стекло машины Man. Пострадал находившийся в транспортном средстве подросток 2011 года рождения, ему медицинская помощь была оказана на месте.