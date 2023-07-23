Шуточный взрыв гранаты убил человека в Подмосковье

Опубликовано: 10:51, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла накануне вечером в деревне в Московской области. Молодой мужчина случайно подорвал старую гранату, думая, что она больше не взрывоопасна.

Непреднамеренный взрыв гранаты произошел в субботу вечером в частном доме в Подмосковье, детали ЧП рассказали в областной прокуратуре.

Инцидент случился примерно в 22.00 в деревне Бортниково Клинского района во время застолья со спиртными напитками. Ее житель, мужчина 2000 г.р., нашел в летнем домике советскую ручную гранату. Будучи уверенным в ее безвредности, он в шутку кинул боеприпас на пол.

Однако оказалось, что граната сохранилась хорошо. Она взорвалась. Сам мужчина умер на месте ЧП. Еще четыре человека, сидевшие за столом, были ранены, их госпитализировали. Двоим из пострадавших не исполнилось 18 лет.

Открыто уголовное дело, оно взято на контроль прокуратурой.