Опубликовано: 15:34, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский миллиардер Игорь Макаров отказался от гражданства России, оставшись с "золотым" паспортом Кипра. Он последовал примеру беглого бизнесмена Рубена Варданяна, отказавшегося в 2022 году от российского паспорта.

Российский предприниматель, создатель газовой компании "Итера" и руководитель международной группы компаний Areti Игорь Макаров принял решение сохранить гражданство Кипра и отказаться от российского паспорта, пишет Forbes.

В издании отметили, что Великобритания и Канада наложила на бизнесмена санкционные ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Сам Макаров с 2020 года владеет "золотым паспортом" Кипра, его состояние оценивается в $2,1 млрд.

Стоит добавить, что Макаров пошел по примеру бывшего российского бизнесмена Рубена Варданяна, который переехал в Азербайджан, чтобы стать т.н. "госминистром" фейкового режима в Карабахе, но покинул пост, так как захотел избежать санкций против него.