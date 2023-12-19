ДТП в Калмыкии унесло три жизни

Сегодня вечером на трассе Астрахань – Ставрополь в районе Элисты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок.

В тройном ДТП на трассе Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" в Калмыкии сегодня вечером погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба республиканского МВД.

"Сегодня в 16:07 на участке автодороги "Астрахань - Элиста" в Целинном районе произошло ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ-2114, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения погибли три человека, находившихся в автомобиле ВАЗ-2114, среди которых ребенок"

- МВД Калмыкии

Помощь также понадобилась водителю и четырем пассажирам автомобиля Toyota Camry, трое из которых - дети, водитель и пассажиры автомобиля Volkswagen Tiguan не пострадали, передает "Интерфакс".

Кто виновен в ДТП, пока не установлено – все обстоятельства автоаварии на месте устанавливают следователи и сотрудники ГАИ.