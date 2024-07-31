ДТП со скорой произошло в армянском Ванадзоре

Машина скорой помощи попала в аварию в городе Ванадзор в Армении. В столкновении пострадали несколько человек, в том числе медицинские работники, а также пациент, которого в момент ДТП везли в больницу.

Автоавария со скорой случилась в Ванадзоре в Лорийской области, передает специализирующийся на криминальных происшествиях сайт shamshyan.com.

ДТП произошло поздно вечером. Помимо машины скорой, в нем участвовали Mercedes-Benz и Ford Transit.

Травмы получили несколько человек, большинство которых ехали в скорой. Это пациент, которого и так везли в больницу, а также медсестра и доктор.

Ранен и был и водитель одной из машин, а именно Ford Transit.

Открыто уголовное дело.