ДТП на М4: столкнулись восемь автомобилей

Опубликовано: 15:08, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восемь автомобилей столкнулись на М4 под Ростовом. Для движения открыта только одна полоса, пострадавших нет.

Днем в пятницу массовое ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону.

"Сегодня в 13.05 на 1101-м километре + 800 (метров) автодороги М-4 "Дон" в Азовском районе произошло столкновение восьми транспортных средств"

– ГУМВД России по Ростовской области

Согласно предварительной информации, пострадавших в автоаварии нет. Причиной "гармошки" стало несоблюдение дистанции. В результате ДТП затруднено движение, для проезда открыта одна полоса в сторону Ростова, передает РИА Новости.