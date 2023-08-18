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ДТП на М4: столкнулись восемь автомобилей

ДТП на М4: столкнулись восемь автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Восемь автомобилей столкнулись на М4 под Ростовом. Для движения открыта только одна полоса, пострадавших нет.

Днем в пятницу массовое ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону.

"Сегодня в 13.05 на 1101-м километре + 800 (метров) автодороги М-4 "Дон" в Азовском районе произошло столкновение восьми транспортных средств"

– ГУМВД России по Ростовской области

Согласно предварительной информации, пострадавших в автоаварии нет. Причиной "гармошки" стало несоблюдение дистанции. В результате ДТП затруднено движение, для проезда открыта одна полоса в сторону Ростова, передает РИА Новости.

Два автомобиля упали с моста на М4 &quot;Дон&quot;

Два автомобиля упали с моста на М4 "Дон"

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