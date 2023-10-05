Древнюю кузницу с якорем нашли в Ингушетии

Опубликовано: 0:15, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Джейрахско-Ассинский музей-заповедник

Уникальную находку сделали специалисты Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. В селе Цизды они обнаружили старинную кузницу, обустроенную в жилой башне.

Список объектов культурного наследия Ингушетии впервые пополнится кузницей – ее нашли недавно в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике. Фото находки опубликованы на сайте музея.

Кузница была пристроена к жилой башне в комплексе Цизды. Над входом в эту башню выбито изображение якоря.

"Старейшины, проживающие в этих местах рассказывают, что кузнечного мастера звали Маьли. Он славился очень щедрым и ответственным человеком. Любое изделие, выкованное его руками, воспринималось эталоном совершенства и красоты"

– музей

Археологи говорят, что многие башенные комплексы имели при себе кузнечные мастерские, причем часто они располагались внутри башен. Причина – дефицит свободного места.

Найденная в Цизды кузница будет первой в списке культурного наследия Ингушетии, но, по всей видимости, не последней, так как работу в этом направлении ученые намерены продолжить.