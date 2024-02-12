Древнюю гробницу в скале нашел в Армении сельский житель

Сельский житель в Армении на своем участке обнаружил древнее сооружение - гробницу в скале. Участок с археологической находкой планируют передать государству и провести раскопки на территории.

Житель села в Касахском ущелье в Армении случайно сделал археологическое открытие, он нашел древнюю гробницу.

"В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу"

– министерство образования, науки, культуры и спорта Армении

Обнаруженную гробницу зарегистрировали специалисты из службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды.

Селянин был вынужден прекратить работы на свое участке. Вскоре данную территорию планируется передать в собственность государства. На месте будут оперативно проведены более детальные раскопки.

Гробница получит статус памятника истории, уточнили в ведомстве.