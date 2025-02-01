Древний город времен античности нашли под Анапой

Раскопки под Анапой последнее время прочно ассоциируются с разливом мазута, однако археологам удалось обнаружить более ценный материал: раскрыт древний город времен античности.

В 28 км от Анапы археологи открыли древний город Лабрис, который относится ко времени существования в регионе Синдского царства, имевшего тесные связи с древнегреческим миром.

Исследователи предполагают, что Лабрис был построен в четвертом веке до нашей эры. В этот период территория синдов стала частью Боспорского царства.

Археологи раскрыли значительный по размеру комплекс общественных построек, также выявлены крепостные сооружения, городская улица и другие помещения.

Специалисты продолжают работы по изучению объекта, имеющего важное значение в насыщенной древними цивилизациями и государствами истории региона.