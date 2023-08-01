Драка в дагестанском детсаду заинтересовала Следком

Опубликовано: 12:51, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По факту драки в кизилюртовском частному детском саду началась проверка. Планируется дать оценку действиям воспитателя и руководства учреждения.

После драки в частном саду в Кизилюрте следственный комитет по Дагестану начал проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как пишет СКР, 24 июля 2023 года двое мальчиков затеяли драку в детсаду после того, как воспитатели оставили их без присмотра. При этом один из них получил сотрясение мозга.

Отмечается, что сотрудники ведомства намерены дать уголовно-правовую оценку работе воспитателя и руководителей детского сада в дагестанском городе.