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Драка в дагестанском детсаду заинтересовала Следком

Драка в дагестанском детсаду заинтересовала Следком
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По факту драки в кизилюртовском частному детском саду началась проверка. Планируется дать оценку действиям воспитателя и руководства учреждения.

После драки в частном саду в Кизилюрте следственный комитет по Дагестану начал проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как пишет СКР, 24 июля 2023 года двое мальчиков затеяли драку в детсаду после того, как воспитатели оставили их без присмотра. При этом один из них получил сотрясение мозга.

Отмечается, что сотрудники ведомства намерены дать уголовно-правовую оценку работе воспитателя и руководителей детского сада в дагестанском городе.

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