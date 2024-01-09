Драка КВНщиков в Сочи завершилась трагедией

Двое участников КВН устроили драку на фестивале в Сочи. Потасовка двух комиков закончилась гибелью местного КВНщика. Возбуждено уголовное дело.

Скандал, произошедший на сочинском фестивале КВН, закончился гибелью участника местной команды.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, КВНщики Артур Расулов (команда "Лахмаджу", Махачкала) и Амиран Геворян ("Моя команда", Сочи) устроили словесный конфликт на территории гостиницы "Жемчужина", который закончился дракой.

Расулов нанес несколько ударов своему оппоненту. Геворкян упал с опорной стены и получил тяжелые травмы. Пострадавший был доставлен в больницу, где он и скончался.

По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Стоит добавить, что друзья КВНщика из Дагестана утверждают, что потасовка началась из-за того, что Геворкян оскорбил мать Расулова.