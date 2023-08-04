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Дожди в Чародинском районе Дагестана вызвали сель

Дожди в Чародинском районе Дагестана вызвали сель
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дожди и грозы, которые зарядили в высокогорном Чародинском районе Дагестана, вызвали достаточно мощный грязевый поток, который устремился вниз и принес немало бед в селение Алчуниб.

Грязевой поток, спровоцированный дождями, сошел на селение Алчуниб Чародинского района, передает Telegram-канал "ЧП Дагестан".

"Селевой поток сносит все на своем пути"

- "ЧП Дагестан"

Сейчас по дороге через селение мчится река с каменными глыбами, в селе паника, хотя о жертвах и разрушениях ничего не сообщается.. Между тем дожди и не думают прекращаться, хотя в низменных районах региона стоит жара.

МЧС Дагестана предупреждает, что дожди и грозы в горной части республики продолжатся и завтра, передает "АиФ-Дагестан".

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