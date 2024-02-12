Дожди и снегопады закрыли курорты Сочи

Из-за плохой погоды и низкой видимости администрация горнолыжного курорта "Роза Хутор" была вынуждена закрыть аттракционы и трассы. В горах Сочи обещают обильные снегопады.

Обильные снегопады в горном кластере Сочи помешали горнолыжным катаниям. В связи с плохой погодой курорт "Роза Хутор" закрыл маршруты и аттракционы. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"Закрываем Качели на Пике по погодным условиям (низкая видимость). Закрываем трассы "Альпика", "Примавера", "Фиалка", "Примула" выше 1940 метров из-за низкой видимости. Закрываем подъемник "Крокус". Тюбинг также закрылся из-за дождя" – пресс-служба "Роза-Хутор"

– пресс-служба "Роза Хутор"

Сегодня на побережье Сочи синоптики обещают сильные дожди, в горных районах снег и плохую видимость.

При этом отмечается, что к праздничным выходным погода должна улучшиться. Температура воздуха в Сочи к концу короткой рабочей недели поднимется до +15 градусов.