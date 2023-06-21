Опубликовано: 4:45, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доступ на Красную площадь ограничат 24 июня. это связано с проведением мероприятий.

Ограничения по посещению Красной площади для москвичей и гостей города будут введены 24 июня. Запреты коснутся Мавзолея и некрополя у Кремля.

Жители и гости Москвы не смогут побывать на Красной площади 24 июня, сообщает пресс-служба отдела по связям с общественностью ФСО России.

Отмечается, что данные ограничения на посещение места вводятся в связи с проведением в этот день мероприятий.

Стоит добавить, что под запреты попали Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля. Они не будут принимать к себе горожан в этот день.