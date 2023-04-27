Опубликовано: 9:58, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

В торжественной церемонии доставки топлива на атомную станцию "Аккую" в Турции" будет участвовать руководитель МАГАТЭ. Мероприятия состоится 27 апреля, в нем примут участие Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в южной части Турции состоится при участии руководителя Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

По словам министра, Гросси лично будет присутствовать на данном мероприятии, в ходе которого он поднимет флаг агентства. Это, заявил он, будет означать, что станция превратится в "ядерный остров", на котором МАГАТЭ будет проводить инспекции.

Напомним, запуск топлива на атомную станцию "Аккую" в Турции пройдет 27 апреля в Мерсине. В ней примут участие президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.