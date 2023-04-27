РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доставка топлива на АЭС "Аккую" пройдет с участием еще одного гостя

Установка фермы-консоли на блоке №3 АЭС “Аккую“
© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"
В торжественной церемонии доставки топлива на атомную станцию "Аккую" в Турции" будет участвовать руководитель МАГАТЭ. Мероприятия состоится 27 апреля, в нем примут участие Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в южной части Турции состоится при участии руководителя Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

По словам министра, Гросси лично будет присутствовать на данном мероприятии, в ходе которого он поднимет флаг агентства. Это, заявил он, будет означать, что станция превратится в "ядерный остров", на котором МАГАТЭ будет проводить инспекции.

Напомним, запуск топлива на атомную станцию "Аккую" в Турции пройдет 27 апреля в Мерсине. В ней примут участие президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Назван формат участия Эрдогана в церемонии на АЭС Аккую

Назван формат участия Эрдогана в церемонии на АЭС Аккую

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
805 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version