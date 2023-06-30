Опубликовано: 10:54, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МЧС Армении

Обвал произошел на дороге Ванадзор-Баграташен. Одна из полос перекрыта из-за обвала опорной стены. Сама дорога ведет из Армении в Грузию.

На дорожном участке Ванадзор-Баграташен произошел обвал, сообщает пресс-служба спасательной службы МВД Армении.

Отмечается, что одну из полос пришлось перекрыть из-за обвала опорной стены дороги. Как заявили в ведомстве, движение в настоящее время будет проходить через населенный пункт Алаверди.

Стоит добавить, что дорога Ванадзор-Баграташен соединяет Армению и Грузию.