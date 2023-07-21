"Дорога Победы" в Физули станет туристическим маршрутом

В Азербайджане создадут новый туристический маршрут, который пройдет по "Дороге Победы".

В Физулинском районе будет создан туристический маршрут, который ведет в город Шуша. Он пройдет по маршруту "Дороги Победы". Такое заявление сделал представитель Госагенстства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов. Он выступил на конференции, посвященной восстановлению и развитию туризма в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических района, которая состоялась в Агдаме.

По его данным сейчас ведутся работы по возведению необходимой туристической инфраструктуре на маршруте. В частности, строятся объекты общественного питания и места для туристического отдыха.

"Работы на этом туристическом маршруте будут проведены в ближайшие годы"

- Эльгюн Джавадов